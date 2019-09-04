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العين الإماراتي يتعاقد مع الزرقاني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي في كرة اليد عماد الزرقاني قادما من الأهلي طرابلس.

ولم يكشف نادي العين عن تفاصيل العقد من ناحية مدة التعاقد والقيمة المالية.

ويعد الزرقاني من أبرز الأسماء الليبية في كرة اليد حيث ترعرع في نادي المشعل قبل أن ينتقل إلى نادي اتحاد الشرطة ومنه إلى الأهلي طرابلس؛ ليخوض بعدها عدة تجارب احترافية منها الترجي ومولودية مراكش المغربي وشبيبة الشيحية التونسي والشمس المصري، وعاود التجربة مجددا مع أهلي العاصمة لينتقل هذا الموسم إلى العين الإماراتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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