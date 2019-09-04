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منتخبنا يفقد نتيجة ودية بوركينا فاسو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد منتخبنا الوطني لكرة القدم نتيجة مباراته الودية أمام منتخب بوركينا فاسو والتي أجريت في مدينة مراكش المغربية بهدف نظيف

وأحرز هدف المباراة لاعب فريق ساليتاس البوركيني إسماعيل زاغري، لمنتخب بوكينا فاسو الذي ضم جميع نجومه المحليين والمحترفين.

بينما شهدت تشكيلة منتخبنا العديد من الغيابات بعد اعتذار أحمد بن علي وإصابة معتز المهدي والمعتصم المصراتي.

ومن المفترض أن يخوض منتخبنا الوطني مباراة ودية أخرى أمام النيجر ضمن معسكره الذي يجريه هذه الأيام في المغرب والذي يأتي تحضيرا لتصفيات الكان والشان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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