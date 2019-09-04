منتخبنا يفقد نتيجة ودية بوركينا فاسو

فقد منتخبنا الوطني لكرة القدم نتيجة مباراته الودية أمام منتخب بوركينا فاسو والتي أجريت في مدينة مراكش المغربية بهدف نظيف

وأحرز هدف المباراة لاعب فريق ساليتاس البوركيني إسماعيل زاغري، لمنتخب بوكينا فاسو الذي ضم جميع نجومه المحليين والمحترفين.

بينما شهدت تشكيلة منتخبنا العديد من الغيابات بعد اعتذار أحمد بن علي وإصابة معتز المهدي والمعتصم المصراتي.

ومن المفترض أن يخوض منتخبنا الوطني مباراة ودية أخرى أمام النيجر ضمن معسكره الذي يجريه هذه الأيام في المغرب والذي يأتي تحضيرا لتصفيات الكان والشان.

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