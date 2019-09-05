الأهلي بنغازي يفوز على حرس الحدود ودياً استعداداً للبطولة العربية

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالقاهرة.

وجاءت المباراة في إطار استعداد الأهلي بنغازي لمواجهة النادي الإسماعيلي المصري في البطولة العربية للأندية، كما يستعد حرس الحدود لانطلاق مباريات الدوري المصري.

وحرص الجهاز الفني للجزارة بقيادة المدرب الجزائري رشيد بلحوت على الدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراة للوقوف على ملامح التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الاسماعيلي المرتقب.

ويحل فريق الأهلي بنغازي ضيفا على نظيره الإسماعيلي في مباراة الذهاب لدور الـ 32 للبطولة العربية في مدينة الإسماعيلية المصرية يوم 13 سبتمبر الجاري، في حين ستكون مباراة الإياب في تونس يوم 27 من الشهر ذاته.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي في مباراة الذهاب من أجل مساعدته في تخطي عقبة هذا الدور وقطع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية واستكمال مشوار المنافسة بالبطولة.

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