المنتخب الوطني يفقد مباراته الودية أمام بوركينا فاسو بمعسكر المغرب

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية في إطار استعداد المنتخبين لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021.

وخاض المدرب الوطني جلال الدامجة المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد عزاقة لحراسة المرمى – أحمد المقصي – محمد الترهوني – أحمد التربي – والمعتصم صبو ومهند عيسى وربيع شادي ومؤيد اللافي – ومفتاح طقطق وحمدو الهونى وانيس سلتو.

وشهد الشوط الأول من المباراة تكافئاً كبيراً بين الفريقين، حيث تبادل لاعبو المنتخبين شن الهجمات لإحراز الهدف الأول ، إلا أن دفاعات المنتخبين وحارسي المرمى وقفوا لكل الهجمات خلال أحداث الشوط الأول.

وتمكن منتخب بوركينا فاسو من إحراز هدف التقدم خلال الدقيقة 72 من زمن المباراة، ليشن بعدها لاعبو الفرسان هجوماً على مرمى المنتخب البوركيني إلا أن كل الهجمات لم ترق للفاعلية والخطورة المطلوبة لإدراك هدف التعادل لتنتهي المباراة بخسارة الفرسان بهدف نظيف.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستستضيفها الكاميرون، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بمقره بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأول في المجموعة العاشرة إلى جانبه منتخبات : تونس – تنزانيا – غينيا الإستوائية.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة وذلك على معلب رداس الدولي بتونس يوم 11 نوفمبر المقبل.

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