أزمة في الرجاء البيضاوي تفتح باب العودة لمحترفنا سند الورفلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نية إدارة نادي الرجاء المغربي في فسخ التعاقد مع المداقع المالي ساليف كوليبالي المنضم مؤخراً إلى الفريق المغربي.

وأوضحت التقارير أن النية تتجه للاستغناء عن اللاعب بفسخ تعاقده بشكل مباشر، أو إعارته لأحد الاندية لمدة عام على أن يتم فسخ التعاقد مع اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الاستغناء عن كوليبالي جاء لرغبة الفريق المغربي في تدعيم صفوفه بمدافع من العيار الثقيل لتدعيم الخط الخلفي للفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن اقتراب المدافع الدولي الليبي سند الورفلي من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء في موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وقالت التقارير إن الورفلي يتمسك بالعودة إلى صفوف الفريق المغربي، الذي شهد فيه تألقاً كبيراً خلال الموسم الماضي وتوج معه بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للرجاء، وافق على عودة الورفلي بعد أن ظهر الخط الخلفي للفريق المغربي مهلهلاً خلال المباراة التي خاضها الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد رحيل الورفلي والذي تسبب في وجود ثغرة كبيرة في خط الدفاع للفريق.

يذكر أن سند الورفلي كان قد وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع مسؤولي الترجي التونسي بعدما سافر إلى تونس، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب المطالب المالية للاعب، إضافة إلى نجاح فريق الترجي في التعاقد مع اللاعب الجزائري عبدالقادر بدران الذي يلعب في نفس المركز وهو قلب الدفاع، وهو ما حول وجهة اللاعب من جديد إلى العودة للمغرب.

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