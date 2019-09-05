الاتحاد الليبي للكاراتية ينظم دورة تدريبية خاصة للمدربين في مصر

أعلن الاتحاد الليبي للكاراتيه، عن اعتزامه تنظيم دورة تدريبية خاصة بالمدربين، فى جمهورية مصر العربية، لمدة 7 أيام، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وناشد الاتحاد الليبي للكاراتيه، رؤساء الاتحادات الفرعية للعبة، ترشيح اثنين من المدربين للانتظام فى هذه الدورة، على أن يتم إرسال قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين فى موعد أقصاه، الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري .

كما كشف الاتحاد الليبي لرياضة الكاراتيه، فى بيانه الذى بعث به لرؤساء الاتحادات الفرعية، عن الشروط التى يجب توافرها فى المدربين المرشحين للاشتراك فى هذه الدورة التدريبية.

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