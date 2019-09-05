رسميًا | نجم يد الأهلي طرابلس عماد الزرقاني ينضم للعين الإماراتي

أعلن لاعب منتخبنا الوطنى لكرة اليد، عماد الزرقاني، عن اتخاذه خطوة مهمة فى مسيرته الإحترافية الحافلة بتوقيعه على عقود انضمامه لنادي العين الإماراتي، بشكل رسمي.

وانضم لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد، للزعيم الإماراتي لمدة موسم واحد فقط، قادما من الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي طرابلس، لينخرط بعدها فى معسكر فريقه الجديد ، المقام حاليا بتونس .

ويعد عماد الزرقاني، أول لاعب كرة يد ليبي، خاض تجربة الإحتراف خارج الملاعب الليبية، عندما دافع عن ألوان نادي الترجي التونسي موسم 2009 .

وكانت للنجم السابق للأهلى طرابلس، العديد من المحطات الأخرى مع مولودية مراكش المغربي وشبيبة الشيحية التونسي و الشمس المصري.

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