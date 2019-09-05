الحمادي يبدأ مشواره التدريبي مع الاتحاد

بدأ المدرب أسامة الحمادي تدريباته رفقة الاتحاد تحضيرا لمواجهة حسنية أكادير المغربي منتصف الشهر الجاري في تونس ذهابا.

وتقلد الحمادي منصب الإدارة الفنية لنادي الاتحاد خلفا للبلجيكي ايفان مينارت الذي أقيل من منصبه بقرار من قبل مدير قطاع كرة القدم الجديد نادر الترهوني.

ويسعى الحمادي لتجهيز فريقه بالصورة المطلوبة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل التحول لمواجهة الفريق المغربي إيابا في الرباط حيث تأهل الاتحاد لهذا الدور عقب تعادله ذهابا أمام الجيش الوطني من النيجر بهدف لمثله وفوزه إيابا بهدفين دون مقابل.

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