الأهلي بنغازي يخسر وديا أمام حرس الحدود

خسر فريق الأهلي بنغازي مباراته الودية أمام حرس الحدود المصري بهدف دون مقابل ضمن تحضيراته التي تسبق مواجهة الإسماعيلي المصري لحساب مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال.

ويستمر معسكر الأهلي في العاصمة المصرية القاهرة حتى موعد المباراة التي ستكون في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي.

وكان الأهلي في وقت سابق قد أجرى معسكرا تحضيريا في تونس تخللته عدة مباريات ودية أبرزها كانت أمام الأفريقي التونسي الذي خسر أمامه بهدفين مقابل هدف وعاد إلى بنغازي الفترة الماضية وأجرى مباراة ودية أمام مختلط أندية بنغازي تفوق فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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