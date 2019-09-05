الكاميروني نوجانجا ينضم لتدريبات النصر

شارك المحترف الكاميروني جونيور نوجانجا في تدريبات الفريق الأول لنادي النصر الذي يستعد في القاهرة لمواجهة الرجاء المغربي لحساب الدور الإثنين والثلاثين من أبطال أفريقيا.

اللاعب الكاميروني التحق بصفوف النصر أخيرا بعد الإشكاليات التي لاحقته عقب توقيعه لعقد انضمامه للنصر، واتفاقه مع ناد تونسي للانتقال إليه وتمثيل ألوانه وهذا ما أطلقت عليه إدارة النصر بقرصنة اللاعبين قبل أن يتم حل الإشكال عن طريق وكيل أعماله وينضم اللاعب إلى صفوف الفريق.

يُشار إلى أن لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت قد كلفت الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة لإدارة اللقاء المرتقب بين فريق النصر وضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المُنتظر أن تقام المواجهة في الـ15 من سبتمبر الجاري بملعب (بترو سبورت) بالعاصمة المصرية القاهرة.

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