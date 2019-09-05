انتقالات قوية تُعيد الدوري الإيطالي إلى الواجهة

تقرير 218

لطالما كان الدوري الإيطالي قبلة لنجوم العالم في كرة القدم فمنذ زمن بعيد كان ألمع النجوم يحلمون باللعب على ملاعب إيطاليا، ولعل تجربة ماردونا مع نابولي أثارت لعاب اللاعبين، خاصة اللاتينيين منهم الذين اختاروا التنقل بين أندية الدوري الإيطالي.

كرونالدو دا ليما الذي اختار تمثيل ألوان قطبي ميلانو، الإنتر والميلان، قبل أن يسحر البرازيلي الآخر كاكا قلوب الملايين الذين نصبوه أميرا لميلانو بعدما صنع مع الميلان إنجازات سيخلدها التاريخ.

النجوم الأوروبيون أيضا تستهويهم فكرة اللعب في السيريا آ حيث اختار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تمثيل ألوان يوفنتوس وميلان وإنتر.

لكن بعدما كان الكالشيو الوجهة الأبرز لنجوم العالم خفت بريقه وظل يعاني لسنوات من انضمام نجوم غير مصنفين من الصف الأول بعدما خطف منه الدوريان الإنجليزي والإسباني الأضواء لسنوات، لكن ما فعلته السيدة العجوز الموسم الماضي بالتعاقد مع صاروخ مادير كرستيانو رونالدو أحد أبرز نجوم العالم، قلب الموازين وأعاد الأمور لنصابها وأعاد أيضا هيبة الدوري الإيطالي.

انتقال رونالدو لإيطاليا جعل نجوما كثيرين يفكرون بالأمر ذاته وهذا ما حصل ليختار لوكاكو وسانشيز الانتقال للإنتر بينما اختار دي ليخت التألق في الدوري الإيطالي من بوابة البطل اليوفي أما ماختيريان فاختار روما. انتقالات ستضيف الكثير من المتعة للدوري الإيطالي والمستفيد الأكبر سيكون الجمهور الرياضي.

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