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النصر يواصل تدريباته في القاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل النصر تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات الدور الاثنين والثلاثين

وكان النصر قد خسر اختباره الودي أمام اليرموك الكويتي بهدفين دون مقابل ويسعى جاهدا للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام في الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي بملعب بيترو سبورت.

وجاء تأهل النصر لهذا الدور عقب فوزه في مباراة الإياب على حساب تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسارته ذهابا بهدف دون رد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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