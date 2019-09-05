النصر يواصل تدريباته في القاهرة

يواصل النصر تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات الدور الاثنين والثلاثين

وكان النصر قد خسر اختباره الودي أمام اليرموك الكويتي بهدفين دون مقابل ويسعى جاهدا للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام في الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي بملعب بيترو سبورت.

وجاء تأهل النصر لهذا الدور عقب فوزه في مباراة الإياب على حساب تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسارته ذهابا بهدف دون رد.

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