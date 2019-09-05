إيطاليا وإسبانيا يحسمون أمرهم في تصفيات اليورو

تقرير 218

جولة جديدة من تصفيات أمم أوروبا ستنطلق اليوم وعدة مباريات ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا في ملاعب القارة العجوز، لكن أغلب الأنظار ستتجه نحو روبيبليكان ستاديوم لمتابعة مباراة الاتزوري المتصدر.

المنتخب الإيطالي المنتعش بأربعة انتصارات سيحل اليوم ضيفا على أرمينيا في العاصمة يرفان وعيونه على الفوز وحصد المزيد من النقاط إذ يملك في رصيده 12 نقطة تجعله حتما أحد المنتخبات الحاضرة في يورو 2020.

ورغم الإصابات التي يعاني منها النيراتوزري بغياب كيليني وانسيني فإن نجوم إيطاليا سيعبرون أرمينيا ليصالحوا جمهورهم بغيابهم عن مونديال روسيا.

أما على ملعب أرينا ناسيونالا فستتابع الجماهير تمريرات نجوم اللاروخا وذلك عندما يحل المنتخب الإسباني ضيفا على رومانيا.

رفاق القائد راموس سيسعون في لقاء اليوم لحصد العلامة الكاملة بعد أن حققوا 4 انتصارات في الجولات الأربع الأولى ليكتبوا اسمهم بين كبار القارة العجوز ويتواجدوا في يورو 2020.

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