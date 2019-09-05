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فيصل البدري يعود لناديه الأم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمضى اللاعب الدولي السابق فيصل البدري عقدا مع ناديه الأم الهلال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد.

ورغم عدم إعلان مدة العقد فإن فيصل البدري أكد لمراسل “218” في بنغازي أنه يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية داخل أسوار نادي الهلال.

ويعد البدري أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني الذي توج بكأس أفريقيا للمحليين عام 2014 ليتلقى بعدها عدة عروض محلية وخارجية لكنه اختار تمثيل نادي الاتحاد عام 2015.

وعاد البدري للهلال لفترة من الزمن ثم رجع مجددا للاتحاد الموسم الماضي قبل أن يختار الهلال محطة نهائية لمسيرته الكروية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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