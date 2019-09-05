الجمعية العمومية للجنة الأولمبية توافق على استقالة أمين الصندوق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية على استقالة أمين الصندوق باللجنة “الصديق فرناس”، وصوت أعضاء الجمعية العمومية على استقالة أمين الصندوق حيث وافق 53 عضوا من أصل 59 على الاستقالة .

وعقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية صباح اليوم الخميس اجتماعًا طارئا بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس حضره 59 عضوا .

وافتتح رئيس الجمعية العمومية الدكتور جمال الزروق الجلسة، مشيرًا إلى موضوع الاجتماع الطارئ المتعلق بالنظر في استقالة السيد أمين الصندوق “الصديق فوناس” .

الزروق اقترح ترشيح عضوا آخر لشغل المنصب أو تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة والتي تتعلق بتشكيل لجنة انتخابات ولجنة طعون وفتح باب الترشح لمن يرغب في شغل منصب أمين الصندوق فكان التصويت بالأغلبية على الاقتراح الثاني بتفويض مجلس الإدارة بشأن اتخاذ اجراءات الانتخاب للمنصب .

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