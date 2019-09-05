فرعي بنغازي لكرة القدم لا تعديل في مواعيد المسابقات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي أن مواعيد انطلاق المسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي الجديد لن تتغير.

وأشار الاتحاد في بيان له أن انطلاق مسابقة البراعم في ستنطلق في العشرين من سبتمبر الجاري، ويقفل قيد اللاعبين بتاريخ الخامس عشر من ذات الشهر.

هذا وستنطلق مسابقة الآمال في الثالث من أكتوبر المقبل، فيما يقفل قيد اللاعبين في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

فيما ستنطلق مسابقة الأواسط في الواحد والثلاثين من أكتوبر على أن يقفل قيد اللاعبين في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل .

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