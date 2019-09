المتوسط:

خسر فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم، لقائه الودي أمام نظيره حرس الحدود بهدف دون مقابل.

وتأتي المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار استعداد الأهلي بنغازي لمواجهة النادي الإسماعيلي المصري في الـ 13 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب الدور الـ 32 من البطولة العربية للأندية

