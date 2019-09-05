المنتخب الوطني يفقد مباراته الودية أمام بوركينا فاسو

الرباط 05 سبتمبر 2019 (وال)- فقد المنتخب الوطني لكرة القدم، نتيجة مباراته الودية أمام نظيره بوركينا فاسو بهدف دون رد، ضمن معسكره الإعدادي في المغرب.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء أمس الأربعاء، على أرضية ملعب مدينة مراكش الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني سيفتتح مواجهاته في مشوار التصفيات، بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل على أرضية ملعب رادس الدولي بتونس. (وال- الرباط) ع ع

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