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طبرق تحتضن بطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنظم طبرق لأول مرة في تاريخها بطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة، وهي رياضة لطالما أبدع فيها الليبيون وحققوا فيها جوائز كبرى عالمية وعربية.

ويزيد العدد المشارك في هذه المسابقة عن 40 رياضيا جاؤوا من أندية مختلفة منها الأخضر والأهلي وسرت الرياضية وغيرهم، وتختص البطولة في الكلاسيك والفيزيك.

وعرفت البطولة مستويات عالية ولاعبين مميزين بإمكانات جيدة يستطيعون المنافسة في أصعب المسابقات العالمية والإقليمية والعربية، كما تم أيضا اكتشاف مواهب وخامات جديدة من شأنها تمثيل المنتخب الوطني في قادم الأيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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