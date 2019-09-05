تأجيل موعد انطلاق ماراثون ربيانة

ربيانة 05 سبتمبر 2019 (وال)- كشفت منتدى ربيانة الثقافي الخميس، عن تأجيل موع انطلاق ماراثون ربيانة إلى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم منتدى ربيانة الثقافي سليمان الكوري – في بيان للمنتدى تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنه بعد اجتماع لجنة تنظيم فعاليات الماراثون بمنتدى ربيانة الثقافي، تم تأجيل موعد انطلاق، والاتفاق على موعد جديد وهو 15 سبتمبر الجاري تزامنًا مع اليوم الوطني للثقافة التباوية”.

وأضاف الكوري أن اللجنة المشرفة على فعاليات الماراثون وضعت شروط للمشاركة والتي تتمثل في: الالتزام بالسلامة المشاركين، وأن التأجيل جاء في صالح المشاركين ومراعاة لظروف الطقس وحرصا على صحتهم.

وأشار الكوري إلى أن قيمة الجائزة التي ستمنح للفائز بالترتيب الأول “1000” دينار، إلى جانب الميدالية الذهبية، والترتيب الثاني جائزة بقيمة “450” دينار مع الميدالية الفضية، والترتيب الثالث يمنح “250” دينار مع الميدالية البرونزية، إلى جانب شهادات تقدير ستمنح للفائزين من قبل اللجنة المشرفة. (وال- ربيانة) ر ت

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