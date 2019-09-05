ربيانة 05 سبتمبر 2019 (وال)- كشفت منتدى ربيانة الثقافي الخميس، عن إعادة فتح باب التسجيل للمشاركة في ماراثون ربيانة، التي تنظمه المنتدى.

وقال المتحدث باسم منتدى ربيانة الثقافي سليمان الكوري إن إعادة فتح باب التسجيل للمتسابقين المشاركين في ماراثون ربيانة جاء بعد تأجيل موعد انطلاقه إلى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف الكوري أن ماراثون ربيانة سينطلق في 15 سبتمبر الجاري، تزامنًا مع اليوم الثقافة التباوية، تحت شعار “الماراثون السلام”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن باب المشاركة مفتوح لجميع الشباب دون استثناء أي منطقة.

وأوضح الكوري أن شروط المشاركة هي أن يكون المشارك تجاوز السن القانوني وهو “18” عامًا.

وذكر الكوري أن قيمة الجائزة التي ستمنح للفائز بالترتيب الأول “1000” دينار، إلى جانب الميدالية الذهبية، والترتيب الثاني جائزة بقيمة “450” دينار مع الميدالية الفضية، والترتيب الثالث يمنح “250” دينار مع الميدالية البرونزية، إلى جانب شهادات تقدير ستمنح للفائزين من قبل اللجنة المشرفة. (وال- ربيانة) ر ت

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