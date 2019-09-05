اللجنة الأولمبية تقبل استقالة أمين الصندوق

وافقت الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية الليبية على استقالة أمين الصندوق لديها الصديق الفوناس، خلال اجتماع طارئ عقد بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس حضره 59 عضوا .

واتخذ القرار بشبه إجماع من الأعضاء، إذ صوت 53 عضوا بالموافقة بينما رفضها 6 فقط، وبعد استكمال عملية التصويت تم تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للمضي قدما في باقي الإجراءات القانونية والإدارية التي يجب اتخاذها لملء شغور منصب مهم داخل الهيكل الرياضي.

وستكون الخطوة التالية بتشكيل لجنة انتخابات ولجنة طعون وفتح باب الترشح لمن يريد العمل في هذا المنصب حسب ما ينص عليه النظام الاساسي وسيكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

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