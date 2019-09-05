انطلاق فعاليات مهرجان بنغازي السلام للرياضة الشاطئية

بنغازي 05 سبتمبر 2019 (وال)- انطلقت مساء اليوم الخميس، ببلدية بنغازي، فعاليات مهرجان بنغازي السلام للرياضة الشاطئية.

هذا ويشارك في المهرجان الذي أقيم بمقر نادي الأهلي بنغازي بمنطقة قار يونس، بمشاركة عدد من نجوم كرة الطائرة والسلة والقدم، والاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بالمنطقة الشرقية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يشرف على تنظيمه تجمع شباب ليبيا، باستضافة نادي الأهلي بنغازي، من يوم الخميس وحتى السبت المقبل خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وقال رئيس تجمع شباب ليبيا فرج فتح الله الزوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن تجمع شباب ليبيا هو الراعي لمهرجان بنغازي الأول للسباحة والغوص، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بالمنطقة الشرقية.

وأضاف الزوي أن المهرجان سيتضمن أنشطة رياضية شاطئية متنوعة، باستضافة نادي الأهلي بنغازي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود نادي الأهلي لاحتضانه للمهرجان وحرصه على نجاحه.

وبدوره، قال رئيس لجنة الرياضة الشاطئية بوفاخرة المشيطي إن الإقبال في هذا الموسم كان كبيرًا على الرياضة الشاطئية، مقارنة بالموسم الماضي، وأن المشاركة كانت فعّالة من قبل الأندية بشكل خاص.

وأكد المشيطي أن هذه الأنشطة من شأنها أن تُبرز المواهب الكامنة، والتي يطمح الاتحاد العام للكرة أن تشارك في المحافل الرياضية الدولية. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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