اخبار الرياضة

ثلاثي النصر يعود للتدريبات بعد التعافي من الإصابة 

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد الثلاثي معتز المهدي وربيع اللافي وأسامة البدوي لخوض التدريبات رفقة فريقهم النصر الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي لحساب الدور الإثنين والثلاثين من مسابقة أبطال أفريقيا.

وكان الثلاثي النصراوي قد تعرض لإصابات المدة الماضية أبعدته عن خوض التدريبات رفقة الأول في مباراة فريقهم الودية أمام اليرموك الكويتي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

وسيكون موعد مباراة النصر وضيفه الرجاء في الخامس عشر من الشهر الجاري بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة على أن تكون مباراة الإياب أواخر الشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك