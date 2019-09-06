ثلاثي النصر يعود للتدريبات بعد التعافي من الإصابة 

عاد الثلاثي معتز المهدي وربيع اللافي وأسامة البدوي لخوض التدريبات رفقة فريقهم النصر الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي لحساب الدور الإثنين والثلاثين من مسابقة أبطال أفريقيا.

وكان الثلاثي النصراوي قد تعرض لإصابات المدة الماضية أبعدته عن خوض التدريبات رفقة الأول في مباراة فريقهم الودية أمام اليرموك الكويتي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

وسيكون موعد مباراة النصر وضيفه الرجاء في الخامس عشر من الشهر الجاري بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة على أن تكون مباراة الإياب أواخر الشهر.

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