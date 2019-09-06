الشروق بطلا لدوري الدرجة الثالثة

توج فريق الشروق بمنطقة سلطان بطلا لدوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2018/2019 على مستوى الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمنطقة خليج سرت.

وتفوق الشروق في المباراة النهائية التي أقيمت الخميس بملعب نادي الخليج في مدينة أجدابيا على فريق الشباب الرياضي بالنوفلية بركلات الترجيح بعدما خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أحداث اللقاء.

وقدم الشروق موسما متميزا استطاع خلاله التغلب على منافسين أقوياء ليتوج مسيرته الناجحة خلال المسابقة بمعانقة اللقب وتأكيد جدارته بالصعود إلى الدرجة الثانية في انتظار الخطوة الجديدة التي ستكون بالتأهل لدور الدرجة الأولى.

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