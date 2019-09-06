إيطاليا وإسبانيا تتألقان بتصفيات اليورو

في ملعب روببليكان ستاديوم لم تحدث المفاجأة فالمنتخب الإيطالي سيطر على زمام الأمور أمام مضيفه أرمينيا، فرغم أن أصحاب الأرض هم من بادروا للتسجيل منذ الدقيقة الحادية عشرة عن طريق الكسندر كاربيتيان فإن رد فعل الاتزوري لم يتأخر كثيرا ليعدل اندريا بيلوتي الكفة في الدقيقة الثامنة والعشرين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وشهد الشوط الثاني سيطرة إيطالية على مجريات اللعب كان نتاجها هدف لبلغريني وآخر عكسي سجل لصالح الطليان، لتنتهي المباراة بتفوق إيطاليا على أرمينيا بثلاثة أهداف لهدف وليحصد الاتزوري العلامة الكاملة بخمسة انتصارات متتالية وليسجل اسمه في يورو 2020.

أما في ملعب ارينا ناسينولا فلم يختلف وضع إسبانيا عن ايطاليا فمنتخب اللاروخا أيضا حصد العلامة الكاملة بخمس عشرة نقطة بعدما تجاوز رومانيا بهدفين مقابل هدف حيث افتتح القائد راموس التسجيل من علامة الجزاء قبل أن يضيف باكو الكاسير الهدف الثاني لإسبانيا لكن منتخب رومانيا قلص الفارق بهدف فلوران اندوني ليضمن بالتالي المنتخب الإسباني مكانه في يورو 2020.

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