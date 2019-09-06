قمة أوروبية تجمع “الطواحين” بـ”الماكينات” 

يحل منتخب الطواحين ضيفا مساء اليوم على منتخب الماكينات على ملعب إيميتيش آرينا في مباراة سيكون عنوانها تحسين الوضعية في المجموعة والاقتراب أكثر من أيرلندا المتصدرة.

ألمانيا بطلة العالم 2014 ترنحت في مونديال روسيا بعد خروجها من الدور الأول في مجموعة سهلة، غير أن كتيبة يواخيم لوف لن تتنازل بسهولة عن نقاط مباراة اليوم خاصة أنها تلعب على أرضها وبين جمهورها الذي ربما سيكون الحافز للاعبي المنتخب الألماني.

في المقابل يدخل منتخب هولندا مواجهة اليوم وهو منتش بأدائه في الفترة الأخيرة وبلوغه نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي خسره أمام البرتغال الصيف الماضي.

الجميع يراقب التطور الذي شهدته الكرة الهولندية في الفترة الأخيرة والذي أفرز العديد من النجوم الذين يمثلون اليوم أبرز الأندية في أوروبا، وبذلك لن تكون مواجهة هولندا وإسبانيا تحصيل حاصل بل سنشاهد ندية كبيرة بين المنتخبين الراغبين في بلوغ نهائيات اليورو 2020 .

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