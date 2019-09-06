الاتحاد يحدث تغييرات في فرع كرة القدم

شهد نادي الاتحاد الفترة الماضية تغييرات كثيرة، فمنذ إعلان اللجنة التسييرية إقالة مدير الكرة عبد المجيد صالح وتعويضه بابن النادي نادر الترهوني والأحداث أصبحت متسارعة.

ومنذ أن تولى الترهوني زمام الأمور تغيرت المعطيات فهو يعرف جيدا نادي الاتحاد ويعرف ما يصلح له خاصة أثناء مشاركته الأفريقية. وأول القرارات كان إقالة المدرب البلجيكي إيفان مينارث وتعويضه بالمدرب الوطني أسامة الحمادي.

وحسب تصريحات الترهوني للمركز الإعلامي في النادي فإن البلجيكي غير قادر على إدارة الفريق في هذه الفترة وإن التقارير التي طلبها من الإطار الفني عقب مباراتي الجيش النيجري جاءت متضاربة ما يعني أن هناك فجوة وجب إصلاحها في الإطار الفني فكان الحمادي هو البديل الجاهز لهذه المهمة خاصة أنه يعرف الفريق جيدا.

من جهته يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته تحت إشراف الحمادي استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربي لحساب الدور الأثنين والثلاثين بالكونفدرالية الأفريقية.

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