فيراتي يغادر معسكر الأتزوري

غادر لاعب الوسط ماركو فيراتي معسكر المنتخب الإيطالي قبل مواجهة فنلندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2020 .

وسيتغيب فيراتي عن مباراة فنلندا بسبب تحصله على البطاقة الصفراء في المباراة الماضية التي خاضها الأتزوري أمام أرمينيا والتي انتهت بفوز إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف ما يعني تعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات .

ومن المتوقع أن يلعب لاعب وسط إنتر ميلانو ستيفانو سينسي في المباراة المقبلة ليكون بديلاً لفيراتي والذي عاد للعاصمة الفرنسية باريس والبدء في التدريبات مع بطل فرنسا إلى حين عودة الدوري الفرنسي.

وحققت إيطاليا ضمن التصفيات 5 انتصارات متتالية لتجمع 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة متقدما على فنلندا بفارق 3 نقاط

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