مارادونا يخوض “تجربة أرجنتينية جديدة”

أعلن نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني تولي الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا مهام الإشراف على تدريب الفريق في الموسم الحالي .

وسيتولى مارادونا تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي فيما سيساعده سيباستيان مينديز حيث سيستهل الأسطورة الأرجنتينية مبارياته بمواجهة راسينغ كلوب الأحد المقبل.

ودرب مارادونا العديد من الأندية خلال مسيرته في عالم التدريب حيث كان أبرزها المنتخب الأرجنتيني فيما كانت آخر محطة تدريبية له بدوري الدرجة الثانية المكسيكي مع فريق دورادوس دي سينالوا .

ويحتل خيمناسيا لابلاتا المركز الأخير في ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد 5 جولات على انطلاقته حيث لم يحقق الفريق أي انتصار حتى الآن وخسر في 4 مواجهات وتعادل في واحدة .

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