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دي يونغ يمتدح زميله بالمنتخب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب لاعب وسط المنتخب الهولندي وفريق برشلونة فرينكي دي يونغ عن ثقته في نجاح المدافع ماتياس دي ليخت مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الحالي .

وأوضح دي يونغ في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” أن زميله في المنتخب دي ليخت لديه الإمكانيات الكبيرة للنجاح مع يوفنتوس وفي الكرة الإيطالية، مشيراً إلى أن الانتقادات ستطال أغلب اللاعبين المحترفين في إشارة لتلقي يوفنتوس 3 أهداف في مباراته الأخيرة أمام نابولي بالأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

وكان كل من فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت قد لعبا مع أياكس أمستردام حيث ساهما الموسم الماضي في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل انتقال دي يونغ إلى برشلونة ودي ليخت إلى يوفنتوس مقابل صفقة قياسية وصلت إلى 75 مليون يورو .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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