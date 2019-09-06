دي يونغ يمتدح زميله بالمنتخب

أعرب لاعب وسط المنتخب الهولندي وفريق برشلونة فرينكي دي يونغ عن ثقته في نجاح المدافع ماتياس دي ليخت مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الحالي .

وأوضح دي يونغ في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” أن زميله في المنتخب دي ليخت لديه الإمكانيات الكبيرة للنجاح مع يوفنتوس وفي الكرة الإيطالية، مشيراً إلى أن الانتقادات ستطال أغلب اللاعبين المحترفين في إشارة لتلقي يوفنتوس 3 أهداف في مباراته الأخيرة أمام نابولي بالأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

وكان كل من فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت قد لعبا مع أياكس أمستردام حيث ساهما الموسم الماضي في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل انتقال دي يونغ إلى برشلونة ودي ليخت إلى يوفنتوس مقابل صفقة قياسية وصلت إلى 75 مليون يورو .

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