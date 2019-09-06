زكري لـ218: الترهوني والحمادي مرحلة هامة بنادي الاتحاد

أوضح الناطق الرسمي باسم نادي الاتحاد عبد الفتاح زكري في تصريحات خاصة لـ218 أن اختيار نادر الترهوني في مهمة مدير الكرة بالنادي وأسامة الحمادي كمدرب للفريق الأول يأتي بعد مشاورات داخل مؤسسة الاتحاد في مرحلة جديدة للنادي .

وذكر زكري في تصريحاته لـ”218NEWS” أن مؤسسة الاتحاد وضعت الثقة بأبناء النادي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة والتي تعتبر مهمة للغاية .

وعبر الناطق باسم الاتحاد أن النادي وعقب إنهاء عقد المدرب البلجيكي إيفان مينارث المدرب أسامة الحمادي له الدراية التامة باللاعبين بعدما أشرف على الفئات السنية للفريق لتضع إدارة النادي الثقة به في الفترة المقبلة .

وسيقود المدرب أسامة الحمادي الاتحاد في مباراته الأولى الأيام المقبلة أمام حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب الطيب المهيري بصفاقس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية