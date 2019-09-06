الكزة يكشف لـ218 سبب اختيار توقيت المعسكر الاستعدادي

أوضح يونس الكزة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الليبي لكرة القدم أسباب اختيار المعسكر الحالي بالمغرب استعدادا لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021 حيث قال إنه مرتبط ارتباطا وثيقا باللاعبين المحترفين حيث انتظرت الإدارة أيام الفيفا التي تجرى فيها المباريات الودية لتتمكن الأسماء التي تنشط خارج الوطن من الانضمام للمجموعة وخوض اللقاءات الودية

كما ذكر الكزة أن الأسباب الحقيقة التي أدت لتأخر خروج المنتخب الوطني من تونس ذاهبا للمغرب في أول أيام المعسكر التحضيري يعود لخلل إداري سببه المسؤولون عن الحجز وتذاكر الطيران وهم هيئة الشباب والرياضة على حد تعبير الكزة.

وأكمل عضو المكتب التنفيذي مؤكدا أن الاستعدادات تدور في كنف الروح الرياضية والانسجام والتفاهم بين العناصر الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية