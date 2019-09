اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجزائري مهدى عبيد ضمن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة النصر الليبي والرجاء المغربي في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أخطر في نوفمبر 2018 نظيره الجزائري فى خطاب رسمي، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بإيقاف الحكم الجزائري مهدى عبيد الذى أدار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية اعتبرتها اللجنة خاطئة.

كما استبعد الاتحاد الأفريقي الحكم الجزائري من المشاركة في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

يلتقى النصر الليبي مع الرجاء المغربي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.

The post بعد 306 أيام.. مهدى عبيد حكما لمباراة النصر الليبي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية