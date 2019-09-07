رسميًا | منتخبنا الوطني يواجه النيجر اليوم السبت بمعسكره المغلق بالمغرب

تحدد بشكل رسمي أن يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهته الودية الثانية بمعسكره المغلق بالمغرب أمام نظيره منتخب النيجر، وذلك على تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا على ملعب بورشيد.

تأتي المباراة ضمن التحضيرات التي يخوضها فرسان المتوسط استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره التونسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

يذكر أن منتخبنا تحت قيادة مدربه الوطني المخضرم جلال الدامجة، فقد نتيجة مباراته الأولى في معسكره المغلق بالمغرب بهدف دون رد أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستستضيفها الكاميرون، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بمقره بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأول في المجموعة العاشرة إلى جانبه منتخبات : تونس – تنزانيا – غينيا الإستوائية.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة وذلك على معلب رداس الدولي بتونس يوم 11 نوفمبر المقبل.

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