“القرقني” يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في مستر أولمبيا.. ويوجه رسالة للجمهور

توجه البطل العالمي الليبي كمال القرقني أمس الجمعة، إلى مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام التي تقام فعالياتها الأسبوع القادم.

وبث “القرقني” فيديو له من المطار قبل انطلاقه في رحلته إلى أمريكا، وقال لجمهوره: “متوجه إلى لاس فيجاس للمشاركة في مستر أولمبيا، ربي يوفق ويفرحنا أجمعين، ويبارك فيكم تشجيعكم لي ودعائكم إنشاء الله يا رب نحقق النصر مع بعضنا إن شاء الله، أشكر الجميع سواء الأهل في ليبيا أو الشباب في الوطن العربي الذي يدعمني”.

وكان البطل العالمي قد أعلن، جاهزيته لخوض منافسات مستر أولمبيا 2019، التي تقام منتصف سبتمبر القادم، ليكون سفير ليبيا في هذه المنافسة.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بنادي القرقني لبناء الأجسام، عبر موقع “فيسبوك”، صورة للبطل العالمي كمال القرقني، لتعلن جاهزيته لبطولة مستر أولمبيا 2019.

“القرقني”، له بصمة كبيرة في تاريخ لعبة بناء الأجسام الليبية والعربية والعالمية، واسم ستتذكره الأجيال من الرياضيين، وهو رمز للرياضة في ليبيا.

يذكر أن لاعب بناء الأجسام الليبي المحترف حصل على المركز الثالث لوزن 212 في بطولة مستر أولمبيا 2018، وسبق للاعب التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك في الولايات المتحدة، ويعد أحد أفضل اللاعبين عالميًا.

وسبق للاعب كمال الأجسام، أن حصد الميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك قبل أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية