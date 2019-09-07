أحمد بن علي يكشف حقيقة رحيله عن كروتوني ويحدد هدفه في الفترة المقبلة

أعرب محترفنا الدولي الليبي أحمد بن علي، عن امتنانه لناديه كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، والذي يقف بجانبه دائما في الظروف والأوقات الصعبة، موضحا أن فترة التوقف الدولي جيدة بالنسبة للفريق للاستعداد بشكل جدي للمواجهات المقبلة بالسيريا B.

وقال بن علي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: “لم أطلب إطلاقا الرحيل عن كروتوني؛ لأن النادي دائما يعطني الثقة خاصة في الأوقات الصعبة مثل الإصابات”، مؤكدا أنه سيرد على كل هذا الحب ببذل قصارى جهده في الملعب من أجل الفريق وزملائه والجماهير والنادي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت إلى أن بيروجيا اقترب من ضم بن علي في الميركاتو الصيفي إلا أن رئيس نادي كروتوني حسم الأمر بعد ذلك قائلا: “إن بن علي ليس للبيع”.

وتحدث بن علي،في أول تصريحات له خلال الموسم الجديد من السيريا “B”، عن بداية الموسم الحالي انطلاقا من الوديات القوية في شهر يوليو الماضي والتي قدم فيها محترفنا أداء مميزا، وقال: “كان هناك بعض الإرهاق بعد مباراتي كأس إيطاليا، ولكن الأداء تحسن تدريجيا”.

الجدير بالذكر أن كروتوني خرج من بطولة كأس إيطاليا في الدور الثالث من البطولة بعد الهزيمة من سامبدوريا المنافس في الدوري الإيطالي الممتاز.

وحول مباراتي الفريق في الدوري والتي خرج كروتوني منهما بـ4 نقاط قال بن علي: إن فريقه كان يستحق الثلاث نقاط أمام كوشينسا في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل، وأضاف أن كروتوني قدم مباراة رائعة أمام سبيتزيا في الجولة الثانية واستحق الفوز بنتيجة 2 /1.

وعن الفرصة التي أهدرها في الدقيقة 76 من عمر مباراة كروتوني أمام سبيتزيا عندما ارتطمت كرته القوية بعارضة المرمى، رد بن علي قائلا: “لا أهتم بذلك، الأهم النقاط الثلاث”.

واختتم بن علي تصريحاته قائلا إن فترة التوقف الدولي منحت كروتوني الفرصة للاستعداد جيدا من أجل المواجهة القوية أمام إمبولي في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية.

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