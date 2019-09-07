الأهلي بنغازي يكشف عن مصروفات فريق كرة القدم بالنادي

أخبار ليبيا24- خاص

كشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي عن التقرير المالي لمصروفات فريق كرة القدم الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة مابين 10 من شهر يوليو وحتى 30 من شهر أغسطس للعام الحالي.

وأشارت إدارة النادي الأهلي بنغازي من خلال تقرير عرض على صفحته على موقع “فيسبوك” ان مرتبات اللاعبين المحليين بلغت 983 ألف دينار ليبي كما بلغت مرتبات اللاعبين الأجانب 93 ألف و500 دينار.

وأوضحت أن مرتبات المدربين المحليين كانت 16 ألف و500 دينار فيما بلغت مرتبات المدربين الأجانب 117 ألف و230 دينار، مؤكدة أن مرتبات الإداريين في الفريق كانت 112 ألف و 150 دينار ومرتبات المرافق الطبي 51 ألف و 745 دينار.

وذكرت إدارة النادي أن مصاريف معسكر تونس 288 ألف و120 دينار، وعن مصاريف تذاكر الطيران إلى تونس فكانت 40 ألف دينار ليبي و مصاريف تذاكر الطيران إلى مصر 32 ألف.

وأفادت الإدارة أن شراء ملابس ومعدات رياضيه كلفت مبلغ 185 ألف و885 دينار، مشيرة إلى أن إجمالي مصروفات النادي بلغت مبلغ مليون و 920 ألف و130 دينار ليبي.

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