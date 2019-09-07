المنتخب الوطني يلتقي النيجر ودياً

يخوض المنتخب الوطني ودّيته الثانية بمعسكره المقام بالمغرب أمام منتخب النيجر بعد الخسارة الودية الأولى أمام بوركينا فاسو بهدف لمثله.

فبعد النقد اللّاذع الذي تعرّضت له البعثة الإداريّة للمنتخب عقب عدم اصطحاب مرافق إعلامي يزوّد الصفحة الرسمية بتفاصيل المعسكر، والتشكيك في صحّة لعب منتخب بوركينا بفريقه الأوّل أمام ليبيا سيحاول الدامجة البحث عن توليفة تناسبه ليعتمد عليها في استحقاقه القادم الذي سيكون في بداية شهر نوفمبر القادم في التصفيات المؤهّلة لكان الكاميرون.

هذا المعسكر وبحسب تصريحات عضو المكتب التنفيذي يونس الكزة لـ218 من المقرّر أن ينتهي في العاشر من الشهر الحالي على أن تعود البعثة بعدها بيومين إلى ليبيا في انتظار تجمّع جديد من المؤكّد أنه سيكون بعد انتهاء مباريات الذهاب للأندية الليبية في المشاركات الأفريقيّة والبطولة العربية حيث سيلتقي منتخب المحليّين تونس في تصفيات الشان يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري بملعب رادس في مباراة الذّهاب.

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