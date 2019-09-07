البرازيل تتعادل مع كولومبيا

تعادل منتخبا البرازيل وكولومبيا وديا بهدفين لمثلهما لحساب مباريات الفيفا الدي الودية في ملعب هارد روك.

نجم خط وسط ريال مدريد كاسيميرو افتتح باب التسجيل لصالح منتخب البرازيل في الدقيقة 19 بتمريرة من قبل نيمار.

وحاول منتخب كولومبيا تسجيل التعادل ونجح في ذلك عن طريق ركلة جزاء سجلها مهاجم فيورنتينا لويس موريل في الدقيقة 25.

وبسط المنتخب الكولمبي سيطرته طيلة أطوار اللقاء وتقدم في النتيجة مطلع الدقيقة الرابعة والثلاثين بواسطة لويس موريل.

وعدل نيمار النتيجة لمصلحة المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني بتمريرة حاسمة من قبل داني ألفيس.

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