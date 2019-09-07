ميلان متخوف من تجديد عقد نجمه

ما زالت المشاورات مستمرة بين باولو مالديني المدير الرياضي للميلان ومجلس الإدارة حول تقديم عرض جديد لنجم الفريق جياكامو بونفينتورا العائد حديثا من الإصابة بعد أن غاب غالبية الموسم الماضي عن صفوف الفريق بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وبحسب لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن النادي اللومباردي متخوف من منح اللاعب الإيطالي عقدا جديدا فقد تتكرر إصابته التي ستبعده عن الملاعب لفترة من الزمن.

وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة لم يشارك اللاعب حتى الآن في أول جولتين في الدوري الإيطالي رفقة ميلان واكتفى المدير الفني ماركو جيامباولو بمنحه فرصة اللعب في المباريات الاستعدادية التي تسبق انطلاق الموسم.

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