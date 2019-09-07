اخبار الرياضة

ميلان متخوف من تجديد عقد نجمه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما زالت المشاورات مستمرة بين باولو مالديني المدير الرياضي للميلان ومجلس الإدارة حول تقديم عرض جديد لنجم الفريق جياكامو بونفينتورا العائد حديثا من الإصابة بعد أن غاب غالبية الموسم الماضي عن صفوف الفريق بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وبحسب لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن النادي اللومباردي متخوف من منح اللاعب الإيطالي عقدا جديدا فقد تتكرر إصابته التي ستبعده عن الملاعب لفترة من الزمن.

وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة لم يشارك اللاعب حتى الآن في أول جولتين في الدوري الإيطالي رفقة ميلان واكتفى المدير الفني ماركو جيامباولو بمنحه فرصة اللعب في المباريات الاستعدادية التي تسبق انطلاق الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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