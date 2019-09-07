هولندا تثأر من ألمانيا بتصفيات اليورو

مواجهة بوزن نهائي أوروبي تلك التي جمعت بين ألمانيا وضيفتها هولندا على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ، فمواجهة الذهاب بملعب يوهان كرويف أرينا مالت للألمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأت الماكينات بالدوران منذ الدقائق الأولى فيما اقترب مينفيس ديباي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة لكنه وجد تألق الحارس مانويل نوير، وبعد دقيقة واحدة تمكن سيرج غنابري من افتتاح أهداف موقعة هامبورغ بعد كرة مرتدة من الحارس سيليسن، وشهد باقي أجزاء الشوط الأول العديد من الفرص التي تقاسمها الطرفان لينتهي بتفوق ألماني واضح.

ومع انطلاق الشوط الثاني اقترب غنابري من تعزيز تقدم المانشافت في الدقائق الأربع الأولى لولا تألق المدافع ماتياس دي ليخت، وفي الدقيقة التاسعة والخمسين عدل لاعب الوسط فرينكي دي يونغ النتيجة بعد خطأ في تمركز دفاع الألمان، وبعدها تمكنت هولندا من إضافة الهدف الثاني بنيران صديقة من المدافع جوناثان تاه والذي أسكن الكرة في شباك الحارس نوير.

وتواصلت متعة المباراة عندما تحصلت ألمانيا على ركلة جزاء في الدقيقة السبعين بعد ملامسة الكرة ليد دي ليخت وتمكن توني كروس من تحقيق التعادل.

وفي الوقت الذي توقع الجميع أن تنتهي المباراة بالتعادل دارت الطواحين بسرعة في الدقائق الأخيرة تمكن دونيل مالين من تسجيل ثالث الأهداف بعد خطأ دفاعي جديد، قبل أن يجهز جورجينيو فينالدوم على أحلام المانشافت بهدف رابع في الدقيقة الأخيرة، لترد هولندا الدين لألمانيا بعد مباراة الذهاب وتحقق فوزها الثاني في المجموعة الثالثة.

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