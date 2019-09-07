بلجيكا وروسيا تعززان موقعهما بالتصفيات

عززت بلجيكا موقعها في صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية بعدما اكتسحت سان مارينو برباعية نظيفة في الجولة الخامسة.

وتقاسم أهداف بلجيكا كل من المهاجم ميتشي باتشواي من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين، وفي الشوط الثاني أضاف مهاجم نابولي درايس ميرتينز الهدف الثاني، ليعزز ناصر الشاذلي تقدم أبناء المدرب روبيرتو مارتينيز، ليعود باتشواي ويختتم رباعية الشياطين الحمر في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

ليواصل ثالث المونديال الماضي موقعه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة ويقترب من حسم تأهله إلى اليورو .

وعادت روسيا بفوز صعب من أسكتلندا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن نفس المجموعة والتي أقيمت على ملعب هامبدن بارك .

وسجل جون ماكجين أول أهداف أصحاب الأرض بعد مرور إحدى عشرة دقيقة من بداية المباراة، لكن المهاجم أرثيم دزيوبا عدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، لتسجل روسيا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين عن طريق المدافع ستيفين أودونيل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده .

لترفع روسيا رصيدها إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدرة في حين تجمد رصيد أسكتلندا عند ست نقاط لتبتعد عن المنافسة للتأهل لليورو.

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