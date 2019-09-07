نادال وميدفيديف يحجزان بطاقتي نهائي أمريكا المفتوحة

تمكن الإسباني رافائيل نادال من التغلب على الإيطالي ماتيو بريتيني بثلاث مجموعات دون مقابل بنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس .

وفرض المصنف الثالث عالميا الضغط منذ البداية على اللاعب الإيطالي لكنه أهدر ست فرص لكسر الإرسال لينهي المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، أما المجموعة الثانية فحاول نادال أن يحسمها سريعا لكنه فوجئ بتقدم بريتيني بأربعة أشواط نظيفة بعد أخطاء غير معتادة للماتادور الإسباني لكن نادال استطاع العودة من بعيد وإنهاء المجموعة بستة لأربعة ، قبل أن يجهز على منافسه الإيطالي والذي وصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى، ويتغلب عليه بستة أشواط مقابل شوط.

ليصبح نادال على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقبه التاسع عشر ضمن سلسلة الغراند سلام والرابع في الولايات المتحدة وينتظر مواجهة الروسي دانييل ميديفيديف .

وسيخوض الروسي دانييل ميدفديف النهائي الأول في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى بعد تجاوزه البلغاري غريغور ديميتروف بثلاث مجموعات نظيفة .

واستطاع اللاعب المشاغب بحسب وصف مشجعي “فلاشينغ ميدوز” الفوز بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، وفي المجموعة الثانية حافظ المصنف الخامس على هدوئه لينهيها بستة لأربعة قبل أن يختم المباراة بالفوز بستة لثلاثة في المجموعة الأخيرة .

ليبلغ ميدفيديف رابع نهائي على التوالي محققا بذلك فوزه الثاني عشر على التوالي ويصبح أول لاعب روسي يبلغ نهائي أمريكا المفتوحة منذ مارات سافين عام ألفين وخمسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية