اخبار الرياضة

تجهيزات انطلاق مسابقات الكرة الطائرة للفئات السنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة رؤساء الاتحادات الفرعية بمختلف أنحاء البلاد بضرورة تحديد مواعيد انطلاق مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي 2019-2020 للمواليد تحت سن (14-15) عاما.

وطالب الاتحاد العام نظراءه في مختلف الفروع بالتنسيق مع رئيس لجنة القيد وبأن تختتم هذه المسابقات قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الموسم الدراسي مطلع الصيف القادم .

وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة الطائرة للاتحادات الفرعية حتى تتمكن لجنة المسابقات من تنظيم منافسات المناطق المتقاربة ونهائيات ليبيا لمختلف الفئات في متسع من الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك