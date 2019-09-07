تجهيزات انطلاق مسابقات الكرة الطائرة للفئات السنية

خاطب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة رؤساء الاتحادات الفرعية بمختلف أنحاء البلاد بضرورة تحديد مواعيد انطلاق مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي 2019-2020 للمواليد تحت سن (14-15) عاما.
وطالب الاتحاد العام نظراءه في مختلف الفروع بالتنسيق مع رئيس لجنة القيد وبأن تختتم هذه المسابقات قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الموسم الدراسي مطلع الصيف القادم .
وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة الطائرة للاتحادات الفرعية حتى تتمكن لجنة المسابقات من تنظيم منافسات المناطق المتقاربة ونهائيات ليبيا لمختلف الفئات في متسع من الوقت.
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