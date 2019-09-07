كرواتيا تكتسح سلوفاكيا برباعية

اكتسح المنتخب الكرواتي نظيره السلوفاكي برباعية نظيفة ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا ألفين وعشرين

وافتتحت كرواتيا أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق نيكولا فلاسيتش، ليعزز بعدها بدقيقتين إيفان بيريسيتش التقدم بالهدف الثاني، ثم أضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يختتم المدافع ديان لوفرين أهداف المباراة قبل دقيقة واحدة من نهايتها

لتواصل وصيفة العالم صدارتها للمجموعة الخامسة بتسع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن المجر، فيما تحتل سلوفاكيا المركز الثالث بست نقاط

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