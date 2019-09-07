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كرواتيا تكتسح سلوفاكيا برباعية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح المنتخب الكرواتي نظيره السلوفاكي برباعية نظيفة ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا ألفين وعشرين

وافتتحت كرواتيا أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق نيكولا فلاسيتش، ليعزز بعدها بدقيقتين إيفان بيريسيتش التقدم بالهدف الثاني، ثم أضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يختتم المدافع ديان لوفرين أهداف المباراة قبل دقيقة واحدة من نهايتها

لتواصل وصيفة العالم صدارتها للمجموعة الخامسة بتسع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن المجر، فيما تحتل سلوفاكيا المركز الثالث بست نقاط

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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