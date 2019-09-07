لوكير يتصدر التجارب الحرة لجائزة إيطاليا

تصدر السائق الألماني تشارلز لوكير التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 عقب فوزه بجائزة بلجيكا الكبرى

وحقق السائق الألماني أسرع لفة على حلبة مونزا في زمن دقيقة واحدة وسبع وعشرين ثانية وتسعمئة وخمسةأجزاء من الثانية متفوقا على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس في المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين جاء بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع والألماني سيباستيان فيتيل في المرتبة الثامنة

ويواصل البريطاني لويس هاميلتون صدارة ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم بفارق خمس وستين نقطة أمام زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس

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