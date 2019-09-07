النجم الكاميروني صاميول ايتو يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الكاميروني صاميول ايتو مساء أمس الجمعة اعتزاله كرة القدم رسميا عبر منشور بصفحته على تطبيق “انستغرام”.

وكتب ايتو: “النهاية إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم”.

وكان النجم الكاميروني البالغ من العمر 38 عاما قد بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد ومن ثم لعب لإسبانيول وريال مايوركا.

ولكن تبقى أفضل فترات ايتو تلك التي قضاها مع برشلونة والإنتر والتي توج فيها بالعديد من الالقاب ليمثل بعدها عدة فرق منها انجي الروسي وتشيلسي وسامبدوريا الإيطالي ليضع حدا في مسيرته الرياضية مع نادي قطر القطري.

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