الترهوني يوجه رسالة لجمهور الاتحاد

وجّه مدير الكرة بنادي الاتحاد نادر الترهوني نداء لجميع جمهور النادي عبر صفحته الرسمية في تطبيق انستغرام يطلب منهم دعم النادي في هذا الوقت تحديدا.

وقال الترهوني إن الاتحاد يمر بأزمة مالية كبيرة وإن الإدارة في الوقت الحالي غير قادرة على المشاكل، وتمنى منهم مد يد العون، مشيرا إلى أن النادي لن ينسى من وقف معه في الأوقات الصعبة في المقابل سيسجل التاريخ كل شخص حاول الإطاحة بالاتحاد.

واختتم نادر منشوره بأن العميد كبير بأبنائه وجمهوره المخلص.

وكانت اللجنة التسيرية لنادي الاتحاد قد كلفت نادر الترهوني بمهام مدير الكرة بعد إقالة عبد المجيد صالح.

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