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الترهوني يوجه رسالة لجمهور الاتحاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه مدير الكرة بنادي الاتحاد نادر الترهوني نداء لجميع جمهور النادي عبر صفحته الرسمية في تطبيق انستغرام يطلب منهم دعم النادي في هذا الوقت تحديدا.

وقال الترهوني إن الاتحاد يمر بأزمة مالية كبيرة وإن الإدارة في الوقت الحالي غير قادرة على المشاكل، وتمنى منهم مد يد العون، مشيرا إلى أن النادي لن ينسى من وقف معه في الأوقات الصعبة في المقابل سيسجل التاريخ كل شخص حاول الإطاحة بالاتحاد.

واختتم نادر منشوره بأن العميد كبير بأبنائه وجمهوره المخلص.

وكانت اللجنة التسيرية لنادي الاتحاد قد كلفت نادر الترهوني بمهام مدير الكرة بعد إقالة عبد المجيد صالح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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