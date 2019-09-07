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ليبيا حاضرة في اجتماع الاتحاد الدولي للتجديف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حضر رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نور الدين الكريكشي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي أقيم في النمسا وتحديدا في مدينة لينز مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وناقش الاجتماع الدولي العديد من الأمور منها آلية عمل مجلس إدارة الاتحاد الدولي وتغيير رؤساء بعض اللجان العاملة به، إضافة إلى مناقشة العراقيل التي تواجه الاتحادات القارية والعمل على تنفيد برامج لطوير أدائها.

كما تم خلال الاجتماع اختيار الدول التي ستحتضن بطولة العالم للتجديف وتم اختيار خمس دول للاستضافة بعد أن قدمت كل الدول الراغبة ملفاتها وتم التصويت على الأفضل منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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